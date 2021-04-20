Более 380 тысяч человек получат централизованный газ в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев озвучил планы по газификации страны на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации населенных пунктов в республике составил 53,07%, из 6 162 населенных пунктов страны газифицированы 1 468 населенных пунктов (24%), в том числе 1 428 сельских населенных пунктов. Из 18 532 тысяч населения страны получили доступ к газу 9 836 тысяч человек, в том числе 4 млн человек - в сельских населенных пунктах», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Регионы, уровень газификации которых составляет более 90%: Атырауская область – 99,6%, Мангыстауская область – 99%, Алматы – 98,8%, Западно-Казахстанская область – 96,5%, Шымкент - 92,1% и Актюбинская область - 90,1%.

«Проводится работа по дальнейшей газификации регионов республики. Проведя анализ по имеющимся и перспективным проектам газификации, составлен прогнозный План газификации сельских населенных пунктов, согласно которому ожидается газифицировать дополнительно порядка 246 сельских населенных пунктов, или 900 тысяч человек к 2025 году. В том числе в 2021 году – 52 сельских населенных пункта, или 389 тысяч человек, в 2022 году – 49 сельских населенных пунктов, в 2023 году – 76 сельских населенных пунктов, 2024 году – 31 сельский населенный пункт и в 2025 году - 43 сельских населенных пункта», - отметил министр.

«Уважаемый Аскар Узакпаевич, ускоренные темпы газификации и поддержка заявленных сумм финансирования позволят планомерно достичь показателей, предусмотренных в Дорожной карте Министерства энергетики, то есть к 2025 году обеспечить природным газом 11,05 млн человек, в том числе 4,9 млн человек в сельских населенных пунктах (1 718 населенных пунктов, в том числе 1 674 сельских населенных пункта)», - заключил Н. Ногаев.