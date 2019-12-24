Более 380 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 380 коробок несертифицированной пиротехнической продукции изъяли в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Стражами порядка организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли не сертифицированными пиротехническими изделиями без разрешительных документов, соблюдения юридическими и физическими лицами порядка перевозки, ввоза, вывоза пиротехнических изделий автомобильным и железнодорожным транспортом. Также для исключения травматизма среди несовершеннолетних инспекторами ювенальной полиции проведены рейдовые мероприятия в учебных заведениях по пресечению и использованию пиротехнических изделий.

«За пять дней ОПМ проведено 42 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 13 нарушений по ст. 196 КРКоАП «Незаконная торговля товарами или иными предметами», изъято 381 коробка несертифицированной пиротехнической продукции, наложено штрафов на сумму 821 тысяч тенге», - отметили в ведомстве.

К примеру, в Кокшетау, в ходе рейда у магазина «Наурыз» центрального рынка сотрудники городского управления полиции задержали 20-летнего жителя. У молодого человека обнаружили и изъяли пиротехнические изделия: петарды, фейерверки, салюты, бенгальские свечи/

«По словам продавца, товар был приобретен в Алматы. Отсутствие разрешительных документов объясняет недостатком времени. Так или иначе, неизвестно, каков был бы результат использования несертифицированной пиротехники для горожан», - отмечают полицейские.

Стражи порядка в очередной раз напоминают жителям области о том, что продажа пиротехнических изделий вне контейнеров и лицами, не имеющими лицензию и разрешение на хранение пиротехнических изделий, с открытых прилавков, из автомашин, палаток, с рук и в переходах категорически запрещена.

Напомним, для выявления и пресечения фактов незаконного ввоза, хранения, реализации и использования пиротехнических изделий, обеспечения общественной безопасности на период новогодних праздников с 17 декабря 2019 года по 3 января 2020 года на территории области проводится Республиканское ОПМ «Пиротехника».