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    23:23, 20 Август 2023 | GMT +6

    Более 38 тысяч заявок по установлению инвалидности рассмотрены заочно в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности по итогам 7 месяцев 2023 года было рассмотрено более 38,8 тыс. заявок со всех регионов Казахстана, что составляет 26,1% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование. На данный момент к проекту подключено более 740 медицинских организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По информации ведомства, в 2022 году было рассмотрено 57,1 тыс. заявок по заочному освидетельствованию, что составляет 22,7% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

    Ранее на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

    В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

    Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

    Переход на заочное освидетельствование:

    - устраняет административные и бюрократические барьеры;

    - обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

    - дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

    - исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.



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