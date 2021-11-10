Более 38 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 38 380 человек (33 157 КВИ+ и 5 223 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из них в стационарах находится 7 055 пациентов, на амбулаторном уровне – 31 325 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 147 пациентов, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.



