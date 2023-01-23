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Более 370 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал в 2022 году

23 Января 2023, 03:42
Более 370 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В течение 2022 года через портал социальных услуг около 336,9 тысячи лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, 7,3 тысячи – услуги жестового языка, 27,3 тысячи – услуги индивидуального помощника. Также через портал оформлено 133 тысячи заказов на гарантированные социальные пакеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК .

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации, можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На портале зарегистрированы 827 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 288 поставщиков технических средств реабилитации, более 25 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 651 жестового языка, 93 санаторно-курортного лечения и 69 поставщиков гарантированных социальных пакетов.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер: 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.


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