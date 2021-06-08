Более 37 тысяч тонн мусора собрано в рамках акции «Бірге - таза Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды прошла акция «Бірге - таза Қазақстан». В мероприятии приняли участие более 150 тысяч человек. Среди них представители различных предприятий, государственных органов, населения, общественности, а также более 25 тысяч экоактивистов и волонтеров. Совместными усилиями по 492 локациям республики собрано более 37 тысяч тонн мусора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В столице было определено несколько площадок для проведения акции. Одной из основных стал участок в Алматинском районе вдоль канала Нура-Есиль. Порядка пяти тысяч неравнодушных жителей города Нур-Султана вышли на уборку, собрав для переработки 540 тонн мусора.

Впервые акция «Бірге - таза Қазақстан» была запущена в 2019 году. За весь период проведения в ней приняли участие более 650 тысяч жителей страны. Только за три года собрано свыше 400 тысяч тонн отходов, которые переданы на утилизацию. Кроме того, в рамках мероприятия было высажено два миллиона деревьев.

Символично, что профессиональный праздник экологов отмечается в первых числах лета не только в Казахстане, но и в России. В связи с этим, впервые в этом году был проведен телемост между Нур-Султаном и Оренбургом. В совместном диалоге прошел обмен взглядами на глобальность и необходимость подобных мероприятий. Наши соседи рассказали о планируемой уборке берега реки Урал, которая также является нашим общим водоемом. Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Ермек Умаров в свою очередь выразил всем присутствующим и коллегам из Российской Федерации благодарность за открытость и понимание того, что состояние экологии планеты зависит только от наших общих усилий.

Важно отметить, что подобное общение может стать в дальнейшем доброй традицией. Ведь главная и общая цель проведения подобных акций - ежедневно воспитывать у молодежи экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде.