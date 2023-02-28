Более 37 тысяч новых случаев онкозаболеваний выявляют в Казахстане ежегодно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно выявляются более 37 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При наличии даже самых современных медицинских технологий лечения онкологические заболевания по-прежнему остаются серьезным вызовом для системы здравоохранения всего мира. В Казахстане ежегодно выявляются более 37 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Несмотря на снижение уровня смертности за 20 лет на 33%, рак уносит ежегодно свыше 13 тысяч жизней казахстанцев. Это достаточно большие и печальные показатели», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

По словам Премьер-Министра, более половины пациентов с онкологическими заболеваниями – это достаточно молодые люди трудоспособного возраста.

«Главная причина в таких цифрах заключается в позднем выявлении заболевания. К сожалению, эта ситуация в целом не меняется, хотя наша медицина развивается по многим направлениям. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять заболеваемость на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением. Но и сами люди должны заботиться о собственном здоровье», - считает глава Кабмина.

Алихан Смаилов поручил на постоянной основе принимать системные меры по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионах.

«Мы должны снизить дисбаланс качества медицинского обслуживания между городским и сельским населением, регионами и столицей. Именно на это жалуются казахстанцы. И на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний», - отметил А. Смаилов.

«Например, крайне низкая выявляемость и высокая смертность фиксируется в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Это очень серьезные проблемы, которые необходимо решать системно», - добавил он.

Как подчеркнул А. Смаилов, нужно восстанавливать доверие людей к отечественной медицине, необходимости прохождения регулярных осмотров и качественного лечения.

«Для этого мы строим новые онкологические клиники, закупаем оборудование и лекарства, внедряем современные методы лечения. На это нацелен и новый Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями», - сказал Премьер-Министр.