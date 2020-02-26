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Более 37 тысяч кубометров снега вывезли в столице минувшей ночью

26 Февраля 2020 11:30
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Более 37 тысяч кубометров снега вывезли в столице минувшей ночью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 25 на 26 февраля на очистку территории города Нур-Султан от снега и наледи привлекли 156 дорожных рабочих и 1 243 единицы спецтехники. Вывезено 37 392 кубометра снега за 3 116 рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Сегодня в работах по уборке снега и наледи заняты 1 203 дорожных рабочих, задействовано 1 415 единиц специальной техники.

Всего с начала зимнего периода вывезено 4 716 349 кубометров снега за 393 024 рейса.


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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ,
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