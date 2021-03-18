Более 37 тысяч человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2021 года, численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 37,5 тыс. человек, при этом 9 780 гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК для жителей 40 городов Казахстана запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.
Пилотный проект запущен для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.
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