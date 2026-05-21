Более 3,7 тысячи нарушений трудового законодательства выявлено в Казахстане

В Казахстане за первые пять месяцев 2026 года выявлено 3,7 тыс. нарушений трудового законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил зампредседателя Комитета государственной инспекции труда РК Сәкен Жүніс в ходе круглого стола, посвященного вопросам противодействия торговле людьми и правоприменительной практике законодательства. Система проверок охватывала как плановый, так и внеплановый контроль за соблюдением прав работников и требований охраны труда.

— За пять месяцев 2026 года государственные инспекторы труда провели 3 599 проверок, из которых 152 проверки осуществлены в рамках профилактического контроля. В ходе проверок выявлено 3 720 нарушений трудового законодательства, — отметил Сәкен Жүніс.

Основная доля нарушений — 81% связана с трудовыми отношениями. Речь идет о несвоевременной выплате заработной платы, нарушениях порядка заключения и расторжения трудовых договоров, а также несоблюдении прав работников на отпуск. Остальные 19% приходятся на сферу охраны труда.

— Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере трудовых отношений, включая вопросы оплаты труда и соблюдения трудовых прав работников, — отметил он.

По итогам проверок работодателям выдано 2 245 предписаний, наложены штрафы на сумму свыше 224 млн тенге, а также обеспечена выплата задолженности по заработной плате в размере 1,25 млрд тенге, что позволило защитить права более 22,8 тыс. работников.

В Астане по итогам 2025 года за нарушения требований охраны труда к административной ответственности привлечены 43 работодателя. Общая сумма наложенных штрафов составила 6,8 млн тенге.