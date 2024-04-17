Более 37 тысяч человек приняли участие в субботнике в Карагандинской области

Республиканская акция «Таза Қазақстан» объединила более 37 тысяч человек в минувшие выходные в Карагандинской области. Жители региона провели субботники в своих населенных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общими усилиями в Карагандинской области собрано около 8 тысяч тонн мусора.

Лидером по количеству участников марафона чистоты стала Караганда. В областном центре в субботнике приняли участие более 16 с половиной тысяч человек. Они собрали и вывезли на полигон свыше 16 тонн мусора.

- В экологической акции «Таза Қазақстан» приняли участие все госучреждения, общеобразовательные, коммунальные предприятия, учебные заведения, представители бизнеса и активные жители. Они собирали мусор, удаляли сухостой, белили деревья. Хотим поблагодарить каждого неравнодушного карагандинца за участие в таком добром и хорошем деле, – сообщили в акимате Караганды.

Фото: акимат Карагандинской области

Отличились во время субботника и жители Шахтинска. Они стали вторыми после Караганды по количеству участников. В Шахтинске на уборку города вышли 2359 человек. На полигоны ТБО вывезено 2310 тонн мусора, ликвидировано три свалки.

Немного отстали от шахтинцев жители Темиртау. В городе металлургов субботник объединил 2270 человек. Они собрали 1557 тонн мусора, очистили 200 дворов и 103 га территории.

В Сарани в субботнике участвовал 1041 человек. Вывезено на полигоны ТБО 350 тонн мусора. Убрано более 45 га. Ликвидировано 40 свалок.

Фото: акимат Карагандинской области

В Приозерске в рамках акции на улицы города вышли 1000 человек. На сегодняшний день убрано около 12 га территории, вывезено 14 тонн мусора.

В Балхаше в субботнике участвовали более 800 человек. Они для эффективной уборки поделили город на шесть секторов. Вывезено 850 тонн мусора. Побелено 180 деревьев, высажено 450 саженцев.

В рамках весеннего двухмесячника горожане планируют высадить еще 1800 саженцев. Работы по санитарной очистке и улучшению городской среды будут продолжены.

Среди сельских регионов наибольшее количество участников в Осакаровском районе – 3635 человек. Убрано 355 га территории населенных пунктов, вывезено 177 тонн мусора, ликвидировано 26 свалок после зимы.

Фото: акимат Карагандинской области

В Шетском районе участниками акции стали 2425 человек. Они собрали 425 тонн мусора и золы, очистили около 10 га территории, ликвидировали две несанкционированные свалки.

В Бухар-Жырауском районе акция «Таза Қазақстан» объединила 2100 человек, убрано 760 дворов и 110 га территории, ликвидировано 9 свалок. Вывезено 800 тонн мусора. Также в рамках акции посажено 32 дерева.

В Каркаралинском районе на субботник вышли 1500 человек. Собрано 640 тонн мусора, очищено 125 га, ликвидировано 14 несанкционированных свалок.

В Актогайском районе в субботнике участвовали 1230 человек. Собрано 115 тонн мусора, ликвидировано 4 свалки, очищено 52 га территории.

В Абайском районе масштабная экологическая акция собрала более 1200 человек. Совместными усилиями после зимы очищено 112 дворовых территорий, или 80,8 га земли, ликвидировано 17 свалок.

Фото: акимат Карагандинской области

На полигоны ТБО вывезено 400 тонн отходов, очищена прибордюрная территория, удален сухостой и поросль.

Одновременно проходили рейды с привлечением сотрудников местной полицейской службы. Составлено 20 административных протоколов по нарушению правил благоустройства.

В Нуринском районе особую активность проявили представители местного совета ветеранов. Более 1000 человек очистили территорию общей площадью 135,7 га, ликвидировали 10 свалок. На полигоны ТБО вывезено 135,8 тонны отходов. Убрано 863 двора.