Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

На сегодняшний день в движении по магистральной сети автомобильных дорог Казахстана находятся 1 047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95.

Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем.

Следует отметить, что перевозка бензина осуществляется согласно заявленным грузоотправителем планам, соответственно перевозчик не может влиять на отгрузку того или иного вида топлива. На сегодня все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.

Так, план перевозки АИ-95 внутри РК на август составляет 369,7 тыс. тонн. За 7 дней августа перевезено 102,6 тыс. тонн или 27% от месячного плана.

Необходимо отметить, что на начало августа этого года план налива бензина составил:

- по Атыраускому НПЗ – 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95.

- по Шымкентскому НПЗ – 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95.

- по Павлодарскому НПЗ – 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95.