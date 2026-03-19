Более 369 тысяч казахстанцев зарабатывают через онлайн‑сервисы

В Казахстане с 1 января 2026 года начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых — людей, которые работают сами на себя, включая тех, кто получает доход через онлайн‑платформы, такие как курьеры, таксисты или фрилансеры. По данным Министерства финансов, к системе уже подключены 33 онлайн‑платформы, из которых 27 удерживают налоги и социальные платежи автоматически, а ещё три проходят тестирование.

Всего новый режим используют 369 тысяч человек: 313 тысяч работают через платформы, а 53 тысячи — самостоятельно. За этих граждан уже перечислено 1,1 млрд тенге социальных платежей.

Как сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов, общее число граждан, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, составляет 369,1 тыс. человек. Из них 313,3 тыс. работают непосредственно через интегрированные цифровые платформы — на сегодня это 27 платформ, выполняющих функции налогового агента с автоматическим удержанием платежей, — еще 53,2 тыс. осуществляют деятельность самостоятельно. За указанных граждан уже перечислено 1,1 млрд тенге социальных платежей.

Для применения нового режима предусмотрены определенные условия: гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, использовать наемный труд и обязан осуществлять деятельность из утвержденного перечня. При этом доход не должен превышать 300 МРП.

Самозанятые освобождаются от уплаты НДС, индивидуального подоходного налога и сдачи отчетности. Вместо этого они уплачивают только социальные платежи в размере 4% от дохода.

— Для удобства граждан используется мобильное приложение E-Salyq Business, которое обеспечивает автоматический учет доходов и расчет платежей, — добавил Сеилжан Ахметов.

Кроме того, он отметил результаты администрирования НДС на электронную торговлю в рамках «Google tax». На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы 123 иностранных интернет-компании, оказывающих цифровые услуги.

С момента внедрения механизма в бюджет поступило 146,5 млрд тенге НДС, из которых 57,6 млрд тенге — только за 2025 год.

По словам спикера, данные меры позволили обеспечить налогообложение иностранных цифровых платформ, увеличить поступления в бюджет и создать более справедливые условия конкуренции между иностранными и отечественными компаниями.

