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Более 367 тысяч услуг получили казахстанцы с инвалидностью через портал в 2021 году

17 Января 2022 10:18
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Более 367 тысяч услуг получили казахстанцы с инвалидностью через портал в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение 2021 года через Портал социальных услуг более 266,3 тысячи людей с инвалидностью получили технические средства реабилитации (ТСР), более 6,4 тысячи – услуги жестового языка, свыше 34 тысяч – услуги индивидуального помощника, около 61 тысячи – санаторно-курортное лечение. Также через Портал оформлено 232 тысяч заказов на гарантированные социальные пакеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 792 медико-социальных учреждения (отделения), оказывающих специальные социальные услуги, 164 поставщика ТСР, более 15 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 жестового языка, 67 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.

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#Социальная поддержка   #Минтруда РК  
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