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вчера 23:00
Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК
12 Февраля 2022 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По состоянию на 12 февраля 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 740 263 человек, II-м компонентом - 443 122 человек.
Из них: I-й дозой подростки – 612 317, беременные женщины – 28 719, кормящие женщины – 94 664.
II-й дозой подростки – 364 635, беременные женщины – 19 075, кормящие женщины – 59 370.
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