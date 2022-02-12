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Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК

12 Февраля 2022 08:31
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Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 12 февраля 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 740 263 человек, II-м компонентом - 443 122 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 612 317, беременные женщины – 28 719, кормящие женщины – 94 664.

II-й дозой подростки – 364 635, беременные женщины – 19 075, кормящие женщины – 59 370.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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