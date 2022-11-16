Более 364 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам в этом году

16 Ноября 2022, 12:17

16 Ноября 2022, 12:17

Более 364 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам в этом году