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Более 360 тыс услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в 2021 году

3 Декабря 2021 10:23
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Более 360 тыс услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года через Портал социальных услуг (далее – Портал) более 266 тыс лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (далее – ТСР), более 6 тыс – услуги жестового языка, свыше 33 тыс – услуги индивидуального помощника, порядка 55 тыс – санаторно-курортное лечение. Также через Портал оформлено 212 тыс заказов на гарантированные социальные пакеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

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Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 795 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 157 поставщиков ТСР, более 15 тыс поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 жестового языка, 79 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.


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