Более 360 тысяч тенге штрафа заплатил районный чиновник в СКО

В Северо-Казахстанской области по акту прокуратуры оштрафовали руководителя отдела внутренней политики, культуры и развития языков Аккайынского района. Он назначал директоров подведомственных организаций без предоставления ими декларации о доходах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, анализ

выявил грубейшие нарушения требований Закона РК «О противодействии коррупции» в части непринятия мер финансового контроля.

— Руководитель при назначении на должность директоров подведомственных организаций не принял мер по предоставлению ими в установленном законом порядке уведомлений о сдаче налоговой отчетности формы 250. По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Директоры подведомственных организаций — в виде предупреждения, — сообщили в пресс-службе.

В надзорном органе напомнили, что за непринятие мер по противодействию коррупции предусмотрен штраф в размере 369,2 тысячи тенге.