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    06:23, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 360 тысяч тенге штрафа заплатил районный чиновник в СКО

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области по акту прокуратуры оштрафовали руководителя отдела внутренней политики, культуры и развития языков Аккайынского района. Он назначал директоров подведомственных организаций без предоставления ими декларации о доходах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, анализ 
    выявил грубейшие нарушения требований Закона РК «О противодействии коррупции» в части непринятия мер финансового контроля.

    — Руководитель при назначении на должность директоров подведомственных организаций не принял мер по предоставлению ими в установленном законом порядке уведомлений о сдаче налоговой отчетности формы 250. По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Директоры подведомственных организаций — в виде предупреждения, — сообщили в пресс-службе.

    В надзорном органе напомнили, что за непринятие мер по противодействию коррупции предусмотрен штраф в размере 369,2 тысячи тенге.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Регионы Казахстана Регионы Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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