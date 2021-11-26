Более 360 млрд тенге предусмотрено в 2022 году на повышение зарплаты медработникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил сумму предусмотренных на повышение медицинским работникам зарплаты средств в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана на 2020-2025 годы предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы медицинских работников», - напомнил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с 1 января 2021 года увеличена заработная плата 247 тысяч медицинским работникам сферы здравоохранения, в том числе: врачам в среднем на 30% (со 246,1 до 319,9 тысяч тенге), среднему медицинскому персоналу на 20% (со 144,6 до 173,5 тысяч тенге). К 2023 году планируется повысить заработную плату медицинских работников до 2,5 раз по отношению к средней заработной плате в экономике (до 561 тысяч тенге).

На эти цели, предусмотрены средства в сумме на 2021 год – 222,3 млрд тенге, на 2022 год – 361,7 млрд тенге, на 2023 год – 557,4 млрд тенге, из них: за счет средств республиканского бюджета в 2021 году – 156,8 млрд тенге, в 2022 году – 255,1 млрд тенге, в 2023 году – 393,1 млрд тенге, за счет средств ОСМС в 2021 году – 65,5 млрд тенге, в 2022 году – 106,6 млрд тенге, в 2023 году – 164,4 млрд тенге.