Более 36 тысяч казахстанцев продолжают лечение от COVID-19 - Минздрав

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 36 723 человек (35 361 КВИ+ и 1 362 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 534 пациент, на амбулаторном уровне – 25 189 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 735 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 169 пациентов, на аппарате ИВЛ – 93 пациента.

За прошедшие сутки в стране выявлено 2909 заболевших коронавирусом, выздоровели 1781 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля, в «красной» зоне находятся 3 города и 7 областей.



