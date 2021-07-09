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    09:13, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Более 36 тысяч казахстанцев продолжают лечение от COVID-19 - Минздрав

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 36 723 человек (35 361 КВИ+ и 1 362 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 534 пациент, на амбулаторном уровне – 25 189 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 735 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 169 пациентов, на аппарате ИВЛ – 93 пациента.

    За прошедшие сутки в стране выявлено 2909 заболевших коронавирусом, выздоровели 1781 человек.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля, в «красной» зоне находятся 3 города и 7 областей.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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