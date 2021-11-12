Более 36 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 36 648 человек (–31 523+ и 5 125 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

«Из них в стационарах находится – 6 542 пациент, на амбулаторном уровне – 30 106 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 472 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 139 пациентов, на аппарате ИВЛ – 86 пациентов», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, выздоровели 2120 человек. Число полностью вакцинированных казахстанцев достигло почти 7,8 млн.







