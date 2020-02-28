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Более 36 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае

28 Февраля 2020 11:38
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Более 36 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в пятницу сообщили о получении от 31 административной единицы провинциального уровня страны и Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) сообщений о 327 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа, а также о 44 новых летальных случаях за минувшие сутки. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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Среди всех новых случаев с летальным исходом 41 произошел в провинции Хубэй - Центральный Китай, два - в Пекине и один случай – в СПСК – Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), сообщили в комитете.

Кроме того, в четверг также было зафиксировано 452 новых предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщил комитет. Как стало известно, за сутки в общей сложности 3 622 человека были выписаны из больниц после выздоровления.

По состоянию на конец четверга общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в 31 административной единице провинциального уровня страны и СПСК составило 78 824, сообщили в комитете, отметив, что в общей сложности от этой болезни уже умерли 2 788 человек. Состояние 7 952 пациентов оценивается как тяжелое, под подозрением на заражение коронавирусом находятся 2 308 человек, добавили в комитете.

По состоянию на конец четверга в общей сложности 36 117 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Всего было выявлено 656 054 человека, которые имели тесные контакты с больными. Еще 65 225 человек находятся под медицинским наблюдением.

По состоянию на конец четверга в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване были зарегистрированы соответственно 93, 10 и 32 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Китай, Пневмония в Китае,
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Руслан Сулейменов

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