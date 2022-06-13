13 Июня 2022 17:38

Более 36 тыс. медицинских специалистов работали без сертификатов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов сообщил о фактах отсутствия сертификатов у медицинских специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он привел цифры согласно информационной системе управления ресурсами Министерства здравоохранения РК. По состоянию на апрель текущего года в Казахстане зарегистрировано 324 тыс. специалистов в сфере медицины как в частном, так и в государственном секторах. Из них врачебный персонал — 97 тыс. человек (30%), средний медперсонал — 227 тыс. (70%) человек.

«Из этого состава у 36 954 медработников, или 11%, отсутствует информация о наличии сертификатов, позволяющих осуществлять клиническую практику. Из них врачебный персонал — 11 тыс. и средний медперсонал – 25 646 человек», - сказал Нурлан Катренов, выступая на заседании Счетного комитета.

Также, по его словам, более 112 тыс. специалистов были допущены к клинической практике без должной оценки их знаний и профессиональной подготовленности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличился дефицит медицинских кадров в 2 раза. Всего по итогам аудита за 2019-2021 годы Счетный комитет выявил финансовые нарушения на 5,8 млрд тенге. Также установлено неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств на 7,5 млрд тенге.