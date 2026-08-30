KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Свыше 36 тысяч казахстанцев вышли на уборку берегов водоемов

    29 августа в регионах Казахстана состоялась экологическая акция «Чистые берега» в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Акция «Чистые берега» в Казахстане
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Основная цель акции — очистка прибрежных территорий и водоёмов, а также привлечение внимания населения к вопросам сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

    В мероприятиях приняли участие порядка 36 тыс. человек, в том числе представители государственных органов, студенты, волонтёры и неравнодушные жители регионов.

    Более 36 тысяч казахстанцев вышли на уборку берегов водоемов
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    В рамках акции проведена масштабная уборка береговых линий рек и водоёмов. Участниками собрано и вывезено 1,5 тыс. тонн мусора, что позволило очистить значительные площади прибрежных территорий и предотвратить дальнейшее загрязнение водных объектов.

    Более 36 тысяч казахстанцев вышли на уборку берегов водоемов
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    По итогам акции очищено 663 гектара прибрежных территорий;
    810,7 тонн бытовых отходов передано на переработку.

    Акция «Чистые берега» является частью системной работы в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и способствует повышению экологической ответственности граждан, развитию культуры бережного отношения к природе и улучшению состояния окружающей среды.

    Таза Қазақстан Озеро Экология Минэкологии и природных ресурсов Реки
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор