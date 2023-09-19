Более 36 млн тенге похитила главный бухгалтер степногорской школы

Пользуясь ЭЦП директора, главный бухгалтер одной из школ города Степногорска незаконно начисляла себе завышенную заработную плату. За год в общей сложности женщина похитила бюджетные средства на сумму более 36 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в степногорском городском суде, главный бухгалтер одной из школ Степногорска с апреля 2022 года по март 2023 года перечисляла средства со счета учреждения на свой банковский счет, после чего она обналичивала деньги в банкоматах. Женщине инкриминировали п.2 ч.4 ст.190 УК РК - мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Подсудимая полностью признала вину. Доказательствами также стали заключение судебно-экономической экспертизы, протоколы выемки о осмотра сотового телефона, протоколы допроса свидетелей и специалистов, банковские выписки по счетам подсудимой.

«Приговором суда женщине назначено 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, взыскан с осужденной причиненный материальный ущерб.

Учитывая наличие у осужденной на иждивении четверых малолетних детей, на основании ч.1 ст.74 УК суд отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на срок до достижения ее ребенка 14-летнего возраста», - резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.