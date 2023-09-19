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    15:52, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 36 млн тенге похитила главный бухгалтер степногорской школы

    хищение

    Пользуясь ЭЦП директора, главный бухгалтер одной из школ города Степногорска незаконно начисляла себе завышенную заработную плату. За год в общей сложности женщина похитила бюджетные средства на сумму более 36 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в степногорском городском суде, главный бухгалтер одной из школ Степногорска с апреля 2022 года по март 2023 года перечисляла средства со счета учреждения на свой банковский счет, после чего она обналичивала деньги в банкоматах. Женщине инкриминировали п.2 ч.4 ст.190 УК РК - мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

    Подсудимая полностью признала вину. Доказательствами также стали заключение судебно-экономической экспертизы, протоколы выемки о осмотра сотового телефона, протоколы допроса свидетелей и специалистов, банковские выписки по счетам подсудимой.

    «Приговором суда женщине назначено 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, взыскан с осужденной причиненный материальный ущерб.

    Учитывая наличие у осужденной на иждивении четверых малолетних детей, на основании ч.1 ст.74 УК суд отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на срок до достижения ее ребенка 14-летнего возраста», - резюмировали в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Мошенничество Криминал
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