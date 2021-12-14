Более 357 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 357 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года. Об этом передает МИА «Казинформ» с ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 283,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 74 млрд тенге.

В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 520,8 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 161,9 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 декабря 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 198 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 050 тенге.