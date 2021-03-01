Более 357 млрд тенге было направлено на медпомощь гражданам по ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году более 357 млрд тенге было направлено на медицинскую помощь по медстрахованию. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все средства, которые поступают за ОСМС, направляются на оплату медицинской помощи населению. В 2020 году более 357 млрд тенге было направлено на медицинскую помощь по медстрахованию. Около 100 млрд тенге дополнительно по медицинскому страхованию было направлено на финансирование 67 млн консультативно-диагностических услуг», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

Спикер добавил, что ОСМС позволил значительно увеличить лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне. Расширился перечень заболеваний с 45 до 138, при которых пациенты обеспечиваются бесплатными лекарствами.

«Несмотря на полноту финансовых гарантий на лекарственное обеспечение со стороны фонда, из 4,4 млн пациентов, состоящих на диспансерном учете, более 700 тысяч пациентов остаются необеспеченными гарантированными им лекарствами. Управлениям здравоохранений необходимо взять этот вопрос на контроль», - подчеркнул Болат Токежанов.

Также в информационных системах, по его словам, данные по оказанным услугам, финансируемым по подушевому нормативу (ПМСП, школьная медицина), не вносятся в полном объеме. Медицинским организациям необходимо осуществлять полный ввод данных по этим услугам.

Болат Токежанов добавил, что за счет медицинского страхования пролечено более 1 млн пациентов в плановом порядке в стационарах страны, на это в системе ОСМС было направлено около 170 млрд тенге, что составляет 58% от объема финансирования всей стационарной помощи.

В 2020 году каждые три из четырех родов были оплачены из средств ОСМС, было профинансировано 346 тысяч родов на сумму 37 млрд тенге.

Проведено около полумиллиона хирургических вмешательств застрахованным пациентам.

Выросло количество проведенных пациентам высокотехнологических операций по направлениям ангиохирургии, офтальмологии, кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии-ортопедии, процедуры ЭКО.