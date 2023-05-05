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Более 3500 студентов приняли участие в региональных чемпионатах Worldskills

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 13:37
Более 3500 студентов приняли участие в региональных чемпионатах Worldskills Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня региональные чемпионаты Worldskills прошли в трех городах и 17 областях страны. В них приняли участие более 3500 студентов и около 4 тысяч экспертов, в том числе более 500 работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Последняя неделя чемпионата профессионального мастерства среди студентов рабочих специальностей Worldskills Kazakhstan-2023 проходит в Алматинской области. Участники соревнуются по 30 компетенциям: электромонтажные работы, IT-решения для бизнеса, веб-технологии, мобильная робототехника, мехатроника, прототипирование и другие.

Региональные чемпионаты WorldSkills стартовали 28 марта. Республиканский чемпионат WorldSkills Казахстан - 2023 пройдет в Астане в июне текущего года.

Движение WorldSkills направлено на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий, а также создает новые тенденции в подготовке квалифицированных кадров.


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