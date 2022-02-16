Более 350 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области третью дозу вакцины от коронавируса получили 45,8% от планируемого числа жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Павлодарском Прииртышье полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 353 662 человека, что составляет 70% населения от подлежащего числа вакцинации. Первым компонентом привилось 371 380 человек, или 72,6 %», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

С 22 ноября в области продолжается кампания по ревакцинации. Третью дозу вакцины в регионе получили 88 643 человек или 45,8% от плана.

«Только за прошедшие сутки третий курс вакцинации прошли 947 жителей региона. Надо отметить активность населения района Теренколь, где за сутки ревакцинировалось 43 человека», - добавили в ДСЭК.

На 16 февраля 706 горожан получили буферную дозу, в том числе в Павлодаре 402 человека, Экибастузе - 171, в Аксу - 74.

«Лабораторные исследования подтверждают то, что ревакцинация может стать защитой от коронавирусной инфекции, исключит случаи тяжелых осложнений и летальных исходов, связанных с COVID-19 - считают эпидемиологи. - Очень важно продолжить мероприятия по вакцинации и ревакцинации, не снижая темпов. Также важно соблюдать профилактические меры, такие как, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, не посещать места массового скопления людей».

Ранее сообщалось, что более 1400 человек заболели COVID-19 за неделю в Павлодарской области.