16 Августа 2022 21:24

Более 350 родителей отказались прививать своих детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 353 отказа родителей от профилактической вакцинации детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам и.о руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяны Горловой, ведется индивидуальный учет детей до 18 лет, родители которых отказываются от вакцинации.

Наибольшее количество отказавшихся от профпрививок в Петропавловске –129 человек, в Тайыншинском районе – 57, в Уалихановском - 49, в Кызылжарском–34 и в Айыртауском – 29.

«За второй квартал в ходе санитарно-просветительной работы о важности профилактических прививок привили 129 человек из числа ранее отказавшихся. Плохо ведется работа с отказниками в Айыртауском, Жамбылском, Кызылжарском, им. М. Жумабаева, Тайыншинском, в Уалихановском районах. Анализ отказов показал, что наибольшее количество зарегистрировано среди детей в возрасте до года – 144. Основными причинами являются личные убеждения родителей, недоверие к вакцинам, негативная информация в СМИ. Отказов по религиозным причинам нет», - сообщила Т. Горлова.

В то же время в регионе достигли требуемого не менее 47,5% охвата вакцинацией против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита. Но нет оптимального уровня по вакцинации в роддоме против вирусного гепатита В и туберкулеза (БЦЖ-1) – 88% и 92%, соответственно, при требуемых 95%.

«По остальным вакцинам достигнут оптимальный уровень. Однако в определенных районах имеются показатели ниже по законченной вакцинации против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции в 18 месяцев», - сказала Т. Горлова.

С начала года по области отмечается рост заболеваемости по 26 инфекционным и паразитарным заболеваниям. В том числе коронавирусной инфекцией - на 45 %, скарлатиной - в 13 раз, ветряной оспой - в 3 раза, энтеробиозом - на 36%, туберкулезом - на 35%, гриппом - на 27 случаев, риккетсиозом - на 10 случаев, острыми вирусными гепатитами - на девять случаев.

Не выявили ни одного случая по 54 инфекционным и паразитарным заболеваниям, в том числе брюшным тифом и паратифами, менингококковой инфекцией, клещевым сыпным тифом, малярией, особо опасными инфекциями.

Снизилась заболеваемость по 19 инфекционным и паразитарным заболеваниям: острыми кишечными инфекциями - на 16%, острыми респираторными вирусными инфекциями - на 17%, педикулезом - в 2,5 раза, клещевым вирусным энцефалитом - на шесть случаев, лямблиозом - на три случая.