Более 350 объектов культуры не хватает по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана не хватает 353 объекты культуры, в том числе 127 домов культуры, 113 библиотек, 10 театров. Такие данные привела министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в республике функционируют свыше 7 тысяч организаций культуры, из них 3925 библиотек, 253 музеев, 65 театров, 110 кинотеатров, 32 концертных организаций, 3 077 культурно-досуговых организаций, в том числе на селе действуют свыше 6 тыс организаций культуры», - сообщила министр в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Глава ведомства отметила, что в целях дальнейшего повышения доступности к культурным объектам реализуется ряд инфраструктурных проектов.

«В 2021 году в рамках Дорожной карты занятости в сфере культуры по республике предусмотрена реализация 33 проектов в 8 регионах страны с созданием 978 постоянных и 1897 временных рабочих мест. В том числе на селе будут реализованы 18 проектов в 7 регионах страны с созданием 269 постоянных и 508 временных рабочих мест», - рассказала министр.

«На сегодняшний день согласно информации местных исполнительных органов, в регионах республики имеется нехватка 353 объектов культуры, в том числе 127 домов культуры, 113 библиотек, 85 сельских клубов, 10 театров, 8 музеев, 2 концертных залов и 2 культурно-досуговых организаций. Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что со стороны местных исполнительных органов идет тенденция сокращения зданий в сфере культуры в связи с оптимизацией объектов культуры», - проинформировала Актоты Раимкулова.

В рамках проекта «Ауыл – ел беcігі» в 2021 году предусмотрена реализация 64 проектов по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов культуры на селе в 12 регионах страны.

«В рамках Дорожной карты по исполнению Предвыборной платформы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» в 2021 году по республике будет реализовано строительство 89 и ремонт 211 объектов культуры, в том числе на селе будет построено 36 и отремонтировано 112 объектов. В целом, перед отраслью стоит масштабная задача до 2025 года по республике построить и отремонтировать 1 500 объектов культуры, из них на селе 748 объектов. Хотелось бы отметить, что данные меры коррелируются и с задачами, обозначенными в предвыборной платформе партии «Nur Otan»», - добавила Актоты Раимкулова.

Напомним, сегодня под председательством судьи Верховного суда РК Каната Мусина состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства культуры и спорта по обеспечению социально-экономических и трудовых прав сотрудников учреждений сферы культуры и искусства.







