Более 350 населенных пунктов и улиц переименуют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О проводимой ономастической работе в Костанайской области в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали Бимаганбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в 2020 году поселок Затобольск был переименован в город Тобол. В честь 175-летия Абая Кунанбайулы главной улице села Амангельды Амангельдинского района было присвоено имя великого акына. Также в прошлом году одной из улиц в городе Костанае присвоено имя Орала Мухамеджанова.

Всего же в Костанайской области 4 города областного (Костанай, Аркалык, Лисаковск, Рудный), 2 города районного (Житикара, Тобол) значения, 16 районов, 7 поселков, 516 сел, 130 сельских округов, 6155 улиц.

«Из них 585 округов, 503 улиц имеют идеологически устаревшие названия и требуют ономастического обновления. Стоит отметить, что во многих населенных пунктах сохранились исторические названия. Большинство идеологически устаревших наименований сосредоточено в приграничных районах. В области 3 школы названы именами деятелей советской эпохи: основная школа имени Н.Крупской в селе Кабырга Амангельдинского района, А. Макаренко в селе Ашутасты г. Аркалыка, средняя школа имени Н.Островского в селе Аманкарагай Аулиекольского района, - сообщил руководитель профильного ведомства. — В дальнейшем по области планируется переименовать 364 населенных пункта и улицы, а также присвоить имена исторических лиц 76 объектам социально-культурного назначения в соответствии с утвержденными списками».

В настоящее время, по словам К. Бимаганбетова, проводится информационно-разъяснительная работа среди населения с участием общественных деятелей и неправительственных организаций, представителей средств массовой информации, интеллигенции, историков и блогеров.