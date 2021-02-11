Более 350 камер установлено на республиканских дорогах - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На трассах страны продолжается установка камер видеонаблюдения. Проект предусмотрен в рамках инвестиционного проекта по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по платным дорогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На сегодняшний день, как сообщили в ведомстве, инвестором установлено 374 камеры, которые работают в тестовом режиме. После запуска системы платности программно-аппаратный комплекс автоматически будет определять номер автомобиля, его класс, скорость и направление движения.

В МИИР также отметили, что если на автомобиле установлена RFID-метка, то надежность определения автомобиля повышается. Установка RFID поможет автовладельцу избежать неправомерного начисления платы за проезд, если, к примеру, кто-то проедет по автодороге с поддельными номерами или система неверно определит номер из-за состояния номерных знаков.

«Одна из главных задач видеофиксации - регистрация нарушений правил дорожного движения на дорогах, таких как нарушение скоростного режима, остановка в неположенном месте и движение по встречной полосе. Всего к 2024 году включительно на дорогах республиканского значения протяженностью 11 тысяч километров в рамках инвестпроекта будет установлено более 1000 камер, в том числе камеры фиксации, камеры кадрирования и обзорные камеры», - сообщили в пресс-службе.



