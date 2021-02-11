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    13:00, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 350 камер установлено на республиканских дорогах - МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На трассах страны продолжается установка камер видеонаблюдения. Проект предусмотрен в рамках инвестиционного проекта по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по платным дорогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    На сегодняшний день, как сообщили в ведомстве, инвестором установлено 374 камеры, которые работают в тестовом режиме. После запуска системы платности программно-аппаратный комплекс автоматически будет определять номер автомобиля, его класс, скорость и направление движения.
    В МИИР также отметили, что если на автомобиле установлена RFID-метка, то надежность определения автомобиля повышается. Установка RFID поможет автовладельцу избежать неправомерного начисления платы за проезд, если, к примеру, кто-то проедет по автодороге с поддельными номерами или система неверно определит номер из-за состояния номерных знаков.

    «Одна из главных задач видеофиксации - регистрация нарушений правил дорожного движения на дорогах, таких как нарушение скоростного режима, остановка в неположенном месте и движение по встречной полосе. Всего к 2024 году включительно на дорогах республиканского значения протяженностью 11 тысяч километров в рамках инвестпроекта будет установлено более 1000 камер, в том числе камеры фиксации, камеры кадрирования и обзорные камеры», - сообщили в пресс-службе.



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