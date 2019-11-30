Более 350 единицами новой техники обзавелись органы гражданской защиты РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 350 единицами новой техники обзавелись органы гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать, что в этом году на вооружение подразделений органов гражданской защиты из республиканских и местных бюджетов поступило 353 единицы техники. Такого не было за всю историю суверенного государства ни разу», - отметил на брифинге председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

Также, по его словам, поступило более 10 тыс. комплектов различного оборудования.

«Если такими темпами мы будем продолжать, то в скором времени оснащенность подразделений достигнет хороших показателей. Хочу сказать, что активно нам помогают местные исполнительные органы. Если за счет средств республиканского бюджета мы купили 113 единиц техники, плюс 54 единиц техники мы приобрели за счет экономии средств, то 195 единиц техники мы получили только за счет средств местных исполнительных органов», - уточнил Владимир Беккер.

Приобретенная техника была распределена по всем регионам.

«Мы еще многое должны получить, но благодаря решению Правительства и поддержке Главы государства большое внимание уделяется органам гражданской защиты. Процент оснащения сегодня в пределах 38-40 % от нормы. Исполнив дорожную карту в 2020 году, ожидаем, что оснащение достигнет 55-58 %. Многое еще нужно. Если, например, в этом году куплено 70 пожарных автоцистерн, то их еще нужно 650. Но главное, что процесс пошел», - добавил Владимир Беккер.