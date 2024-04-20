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    08:41, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 350 человек с инвалидностью прошли бесплатную реабилитацию в центрах Карагандинской области

    Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
    Фото: Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

    Бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах Каркаралинска и Балхаша прошли 360 человек с инвалидностью. Помимо медицинских услуг, пациентам доступны занятия по восстановлению утерянных бытовых навыков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Реабилитационный центр Каркаралинска рассчитан на одновременное оздоровление 84 пациентов старше 18 лет, имеющих инвалидность I и II группы. Также направление туда получают недееспособные люди преклонного возраста. С начала этого года там побывал 351 человек. Курс оздоровления длится 14 дней.

    Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области
    Фото: Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

    Получить лечение и реабилитацию в центре могут пациенты после перенесённых инфарктов миокарда, кардиохирургических операций, с осложнениями сахарного диабета, нарушениями мозгового и спинального кровообращения, детским церебральным параличом, заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и врождёнными пороками развития, а также с последствиями травм.

    Помимо медицинских услуг, пациенты могут восстановить утерянные бытовые навыки, в том числе по приготовлению пищи. Есть время и для культурно-досуговых мероприятий.

    Балхашский реабилитационный центр работает с прошлого года, он предназначен для маленьких пациентов. Одновременно проходить восстановительный курс могут 30 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. С начала этого года центр принял девять детей с инвалидностью.

    Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области
    Фото: Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

    Центр действует по принципу доступной среды с учетом физиологических особенностей пациентов. Там работают высококвалифицированные специалисты. Есть кабинеты физиотерапии, Монтесорри, сенсорной интеграции, массажа, ЛФК, галотерапии, кислородный концентратор, а также актовый и тренажерный залы. Кабинеты оснащены оборудованием для комплексной реабилитации.

    Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области
    Фото: Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

    Реабилитация и проживание получателей услуг финансируется за счет бюджета.

    Чтобы оформить путевку в один из реабилитационных центров, необходимо обратиться в отдел занятости и соцпрограмм по месту постоянной регистрации. Заявку подают через портал социальных услуг aleumet.egov.kz.

    Теги:
    Здравоохранение Минтруда и соцзащиты РК Регионы Казахстана Инвалиды Здоровье Карагандинская область Общество
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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