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Более 350 человек прибыли из Караганды на Святую мессу Папы Римского Франциска

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Сентября 2022, 16:21
Более 350 человек прибыли из Караганды на Святую мессу Папы Римского Франциска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через считанные минуты начнется Святая месса с участием главы католической церкви Папы Римского Франциска. Территория ЭКСПО уже наполнена гостями. Чтобы увидеть Папу Римского и принять участие в мессе прибыли паломники из многих стран, в том числе из России, Монголии, Германии, Австрии, Узбекистана, Кыргызстана. Гости поделились своим мнением о значимости Святой мессы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

София Готовская приехала из Караганды, чтобы побывать на Святой мессе с участием Папы Римского.

«Это возможность увидеть Папу, который ведет эту церковь. Это особенный подарок для нас - принять участие в мессе с главой католической церкви. Мы тщательно готовились к сегодняшнему дню. В первую очередь, мы подготовили себя духовно. Затем занялись организационными моментами. Мы приехали с группой паломников из Караганды. Из нашей области приехало более 350 человек», - поделилась София.

Она сказала, что месса – это богослужение, которое проводится каждый день и обязательно каждое воскресенье.

Для девушки это первая месса с Папой Римским. Среди ее друзей и знакомых были и те, кто специально совершал поездку в Ватикан, чтобы присутствовать на мессе и увидеть Папу Римского. Поэтому, как отметила София, это возможность на казахстанской земле встретиться с Папой Римским.

Священник Иван приехал из Новосибирска. По его словам, приезд Папы Римского и встреча с паломниками – значимое событие для католиков.

«Очень жаль, что Папа не может приехать в Россию, но нам очень приятно в Казахстане встретиться с Папой Римским», - поделился впечатлениями священник.

Святая месса пройдет на открытой территории ЭКСПО. Удивительно, что для суровой столицы сегодня выдался солнечный день. Погода радует гостей и паломников.

«Мы говорим по-человечески, что это совпадение, а по-Божьему говорим, что это поведение Божье. Господь знает, что лучше. Помню некоторые встречи в разных странах, где присутствовал Папа Римский. Когда приезжает Папа, погода кардинально меняется. Бывало так, что солнце печет, на улице жарко, а, когда началась служба, было прохладно. Господь знает, что лучше», - добавил священник.

Папа Римский Франциск совершил свой первый визит в Казахстан в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Кадр из видео


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