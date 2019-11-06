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Более 350 актюбинцев получили гранты на стартовый бизнес после обучения по проекту «Бастау»

6 Ноября 2019 21:05
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Более 350 актюбинцев получили гранты на стартовый бизнес после обучения по проекту «Бастау»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года 352 актюбинца, прошедших обучение по проекту «Бастау», выиграли грантовое финансирование от государства в размере 100 и 200 МРП по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». Еще 317 обучившихся человек получили микрокредиты. Сегодня в палате предпринимателей стартовал последний поток обучения по данному проекту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За парты сели порядка 730 слушателей из числа безработных и самозанятых актюбинцев, желающих обучиться азам предпринимательства и открыть свое дело. Активное участие в проекте принимают лица с особыми потребностями и многодетные.

Методика обучения выстроена с упором на практику - 80 часов лекций и 120 индивидуальных консультаций. Также привлекаются профессиональные психологи, которые параллельно работают с участниками проекта. По окончании обучения бизнес-тренер сопровождает проекты выпускников в течение года.

Согласно государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», обучение бесплатное, выплачивается стипендия.


«С начала этого года по проекту «Бастау» уже обучилось 2758 жителей области, из них получили микрокредитование 317 человек. А также 352 наших слушателя, обучившиеся в этом году, выиграли государственные гранты в размере 100 и 200 МРП на стартовый бизнес. В основном, проекты сельчан касаются сферы животноводства и разведения крупного рогатого скота, а также сферы услуг. После защиты бизнес-проекта участники получают стартовый капитал в виде грантов и микрокредитов на самых выгодных условиях», - рассказывает пресс-секретарь палаты Альмира Бисекенова.

Как известно, претендентами на гранты в 100 и 200 МРП на реализацию новых бизнес-идей являются участники государственной программы «Еңбек», завершившие обучение в рамках первого направления программы и ранее не получавшие финансовую поддержку в рамках других госпрограмм, а также переселенцы и оралманы.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Социальная поддержка,
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Автор:

Самал Ендибаева

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