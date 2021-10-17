Более 35% жителей Карагандинской области прошли перепись населения онлайн

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в рамках переписи продолжается опрос населения. В период с 1 октября до 30 октября т.г. интервьюерами переписи производится сплошной обход жилых помещений для заполнения переписных листов на проживающих, не прошедших перепись в онлайн-режиме. Сайт sanaq.gov.kz был закрыт для прохождения онлайн опроса вчера, 15 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для проведения сплошного обхода жилых помещений в Карагандинской области были привлечены 1744 человека переписного персонала, из них 226 инструкторов-контролеров и 1518 интервьюеров.

«В Карагандинской области по состоянию на 10 часов 15 октября т.г. перепись в онлайн-режиме прошли 490 714 человек. Процент охвата по отношению к общей численности населения области составляет 35,7%. По регионам области лидирует Улытауский район. Там 57,8% населения прошли интернет-опрос. Также высокий процент охвата обеспечен в Нуринском районе (46,5%) и г.Приозерск (44,8%). Наименьший охват отмечен в городах Шахтинск и Караганда, где онлайн переписалось 33,8% и 31,4% населения, соответственно», - сообщили в управлении статистики Карагандинской области.

С переписным персоналом в управлении статистики заключили договор возмездного оказания услуг, что позволяет им работать по совместительству. Оплата производится за фактически оказанные услуги согласно акту выполненных работ.

Что касается анонимности, то помимо основного договора, с интервьюерами заключены соглашения о неразглашении персональных данных, озвученных респондентами в ходу проведения опроса, третьим лицам.

Все интервьюеры, привлекаемые для проведения опроса в рамках переписи населения, вакцинированы от COVID-19. Кроме того, они обеспечены индивидуальными средствами защиты.

При обходе участка интервьюер обязан иметь при себе удостоверение c фотографией, указанием его фамилии, имени, отчества, даты выдачи и срока действия удостоверения, подпись руководителя и печать департамента статистики Карагандинской области.

Достоверность удостоверения интервьюера можно проверить на сайте sanaq.gov.kz. Для этого необходимо ввести номер удостоверения в специальную строку «Поиск интервьюера», после чего появится информация об интервьюере. Также, личность интервьюера можно проверить позвонив в call-центр 1446 или 8 8000 800 878.

Кроме того, каждый интервьюер должен иметь шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения.

Для обеспечение безопасности переписного персонала, а также пересечения возможных мошеннических и других преступных действий в отношении населения со стороны лиц, действующих под видом интервьюеров, при подомовом опросе утвержден алгоритм взаимодействия переписного персонала и органов полиции в период проведения переписи населения.

По всем вопросам относительно переписи населения можно обратиться в call-центр 1446 и 8 8000 800 878, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. Кроме того, на сайте sanaq.gov.kz. имеется список call-центров регионов с номерами телефонов.