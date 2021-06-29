Более 35 тысяч тонн рыбной продукции экспортировал Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов рассказал о производстве рыбной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря стабильному состоянию естественных запасов рыбных ресурсов, в 2020 году было выловлено 47 тысяч тонн рыбы. В свою очередь, наличие сырья позволило переработать и экспортировать рыбную продукцию в объеме 35,7 тысяч тонн на сумму 75 млн долларов США», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

«Импорт рыбной продукции составляет 43,6 тысяч тонн на сумму 72,1 млн долларов США, при этом основная доля импорта – это океаническая рыба и морепродукты», - добавил спикер.

Ранее Н. Жунусов рассказал о проводимой работе по искусственному воспроизводству рыб. «Ежегодно осуществляются меры по искусственному воспроизводству и зарыблению водоемов молодью рыб. В рамках госзаказа с начала текущего года выращено и выпущено в рыбохозяйственные водоемы 45 млн штук молоди, до конца года планируется выпустить еще 29 млн штук молоди, в том числе 7 млн штук осетровых видов рыб», - сказал Нариман Жунусов.