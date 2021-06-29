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    18:29, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 35 тысяч тонн рыбной продукции экспортировал Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов рассказал о производстве рыбной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря стабильному состоянию естественных запасов рыбных ресурсов, в 2020 году было выловлено 47 тысяч тонн рыбы. В свою очередь, наличие сырья позволило переработать и экспортировать рыбную продукцию в объеме 35,7 тысяч тонн на сумму 75 млн долларов США», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

    «Импорт рыбной продукции составляет 43,6 тысяч тонн на сумму 72,1 млн долларов США, при этом основная доля импорта – это океаническая рыба и морепродукты», - добавил спикер.

    Ранее Н. Жунусов рассказал о проводимой работе по искусственному воспроизводству рыб. «Ежегодно осуществляются меры по искусственному воспроизводству и зарыблению водоемов молодью рыб. В рамках госзаказа с начала текущего года выращено и выпущено в рыбохозяйственные водоемы 45 млн штук молоди, до конца года планируется выпустить еще 29 млн штук молоди, в том числе 7 млн штук осетровых видов рыб», - сказал Нариман Жунусов.


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