Более 35 тысяч обращений, касающихся работы банков и микрофинансовых организаций,  поступило от казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году от казахстанцев поступило более 35 тыс. обращений, касающихся деятельности банков и организаций микрофинансового сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные содержатся в документе о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, размещенном на портале открытых НПА.

«В прошлом году Агентством по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрено 35 337 обращений физических и юридических лиц. А в 2021 году таких обращений было 42 925. 99% обращений потребителей приходится на сектор банков и небанковских организаций. Анализ показывает, что основными обращениями в банковской и микрофинансовой сфере являются прощение банковских займов и микрокредитов, их пересмотр и разъяснение норм нормативно-правовых актов. В результате исследования будут выявлены такие проблемы, как неправильный расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика, скрытые комиссии, превышение предельного значения ставки вознаграждения и годовой эффективной ставки вознаграждения, оформление фиктивных потребительских кредитов», - отмечено в документе.