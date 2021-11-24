Более 35 тысяч объектов социальной инфраструктуры РК вошли в Карту доступности для лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане более 35 тыс. объектов социальной инфраструктуры вошли в специальную Карту доступности объектов для лиц с инвалидностью. Данные объекты могут свободно посещать казахстанцы с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также граждане, передвигающиеся на креслах-колясках. Подробнее о принимаемых мерах по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью в Казахстане сообщила заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты Анархан Дюсенова, передает МИА «Казинформ».

По словам Дюсеновой, на сегодняшний день на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz) функционирует Карта доступности объектов в разрезе регионов, которая содержит сведения об адаптированности более 35 тыс. объектов социальной инфраструктуры по стране.

Указанные объекты разделены на три категории доступности - доступны, частично доступно, не доступны. Вместе с этим, доступ учитывается для четырех категорий лиц с инвалидностью от характера нарушений функций организма человека, лица с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и возможности передвижения только на креслах-колясках.

«Наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тыс. объектов, это в первую очередь объекты, которые чаще всего посещают лица с инвалидностью, такие как госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта», – рассказала Дюсенова на брифинге в Службе центральных коммуникаций во вторник.

Она подчеркнула, что в интерактивной Карте доступности местными исполнительными органами в онлайн режиме осуществляется актуализация объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан.

Вместе с этим, активно проходит работа региональных групп общественного контроля по мониторингу объектов на предмет качества проведенной адаптации для лиц с особыми потребностями.

«Мониторинговыми группами в регионах проведена оценка качества адаптации на 4 тыс. объектах, дано 3 тыс. 569 рекомендаций, направлено 1 тыс. 447 писем по устранению выявленных нарушений, выдано 29 предписаний», – сообщила Дюсенова.

Она также добавила, что порядок определения административной ответственности за допущенные нарушения урегулирован Кодексом об административных правонарушениях, в частности, статьей 83.

Дюсенова добавила, что нарушение законодательства Казахстана о соцзащите лиц с инвалидностью наказывается крупными штрафами. Так, за необеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, или условий для доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям накладывается штраф на должностных лиц в размере 50 месячных расчетных показателей, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 120, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 месячных расчетных показателей.

«Сумма штрафов в зависимости от статуса субъектов контроля варьируется от 145,8 тыс. до 1 млн 166,8 тыс. тенге. При повторном выявлении нарушений после наложения административного взыскания в течении одного года влечет штраф на должностных лиц в размере 80 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 250 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 600 МРП», – подчеркнула она.

Также Дюсенова проинформировала, что по итогам 9 месяцев с начала текущего года специалистами территориальных департаментов комитета проведено 805 проверок на предмет соблюдения законов «О соцзащите инвалидов» и «О специальных социальных услугах». В том числе в части обеспечения лиц с инвалидностью доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в сферах госуправления, здравоохранения, культуры, транспортного обслуживания, из них: плановых проверок (профконтроль) – 507, внеплановых – 298.

По их итогам выдано 598 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 106 административных штрафов на общую сумму 10,9 млн тенге.

По словам Дюсеновой, характерными нарушениями в данной сфере являются отсутствие пандуса, несоответствие уклона пандусов, отсутствие тактильных указателей для незрячих и слабовидящих граждан, кнопок вызова, адаптированных санузлов, лифтов, подъемников и др.

«Также добавлю, что по итогам внесения данных в Карту доступности территориальными департаментами повторно проверяются объекты по всем регионам. Так, по итогам проверок практически во всех регионах выявлены нарушения. В целом это 1 тыс. 701 объект: для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 199 объектов, 269 – для лиц, передвигающихся на кресло-колясках, 268 – с нарушением слуха и 290 – для лиц с нарушениями зрения», – резюмировала Дюсенова.

Руководителям объектов даны письменные предупреждения со сроком исполнения.