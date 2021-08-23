Более 35 тонн дикой конопли уничтожили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с 1 июня проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, на днях в ходе мероприятия «Карасора» в целом в Жамбылской области ликвидировано более 35 тонн дикорастущей конопли.

В рамках исполнения плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники.

«17 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на 5,5 гектара предпесковой территории Меркенского района скосили и сожгли 5 тонн 102 килограмма дикорастущей конопли. Всего с начала проведения профилактического мероприятия уничтожено свыше 35 тонн дикорастущей конопли», - пояснили в ведомстве.

Напомним, на территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.

В Таразе сотрудники городского отдела по борьбе с наркопреступностью задержали 55-летнего жителя областного центра, который вырастил в своем огороде 104 куста конопли «индийская».

В Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1 килограмм 740 граммов.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.