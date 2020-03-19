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Более 35 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и выплат по инвалидности и потере кормильца

19 Марта 2020 15:09
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Более 35 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и выплат по инвалидности и потере кормильца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года казахстанцам выплачено государственных социальных пособий и социальных выплат по инвалидности и по случаю потери кормильца на сумму 35,2 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

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В январе-феврале 2020 года из республиканского бюджета на выплату госсоцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца было направлено 29 млрд тенге.

По состоянию на 1 марта 2020 года численность получателей госсоцпособий по инвалидности составила 523 115 человек, по случаю потери кормильца – 164 191 человек.

Средний размер на 1 марта 2020 года госсоцпособий по инвалидности составил 43 940 тенге, по случаю потери кормильца – 36 464 тенге.

Кроме того, участники системы обязательного социального страхования могут получить аналогичные выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Таким правом по состоянию на 1 марта 2020 года воспользовались, на случай утраты трудоспособности – 79 014 человек, на случай потери кормильца – 45 331 человек. При этом средние размеры социальных выплат составили по утрате трудоспособности – 24 804 тенге, по потери кормильца – 24 881 тенге соответственно.

Всего на осуществление данных социальных выплат из Государственного фонда социального страхования было направлено 6,2 млрд тенге.


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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК, Общество,
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