Более 35 млрд тенге поступило в бюджет страны от уплаты адмштрафов

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- 7 млн административных правонарушений зарегистрировано в Казахстане в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

«Согласно сведениям централизованного банка данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам, в 2020 году в Казахстане зарегистрировано порядка 7 млн административных правонарушений. На 5,5 млн правонарушителей наложено взысканий в виде штрафов на сумму 80 млрд 499 млн тенге, из которых взыскано 54 млрд 886 млн тенге. 3,4 млн штрафов оплачены с 50% скидкой в течение первых 7 суток на сумму 30,2 млрд тенге. Показатель взыскиваемости административных штрафов за истекший год составил 68%. Больше всего штрафов наложено в г. Алматы, где выявлено 1,6 млн правонарушений на сумму 16,4 млрд тенге, из которой уплачено 10,6 млрд тенге. На втором месте идет столица г. Нур-Султан, где на 1 млн правонарушителей наложено 13,5 млрд тенге и взыскано 9 млрд тенге. Меньше всего -73 тысячи штрафов на 1,4 млрд тенге - наложено в Северо-Казахстанской области, взыскано 891 млн тенге», - сообщает пресс-служба Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

Среди госорганов самое большое количество правонарушений выявлено органами внутренних дел, на которые приходится более 90% от всех административных производств. Всего органами внутренних дел привлечено к ответственности 5,3 млн правонарушителей на сумму п 52 млрд тенге, из которых в бюджет страны уже поступило 35,2 млрд тенге. Основную часть штрафов составили правонарушения, зафиксированные камерами фото-видеофиксации, за которые вынесено свыше 3 млн предписаний на сумму 26,8 млрд тенге.