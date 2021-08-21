Более 35 млрд тенге направят на транспортную инфраструктуру в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 35,5 млрд тенге в Костанайской области. Об этом стало известно на сессии областного маслихата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, на эти средства планируется восстановить, в том числе, 316 километров автодорог области. Также ремонтом будут охвачены 264 участка улиц населенных пунктов на сумму 7,6 млрд тенге.

«В текущем году в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» запланирована реализация 17 проектов на 11,6 млрд тенге, протяженность 221 км, 14 из которых планируется завершить в текущем году. На 17-ти объектах ведутся строительно-монтажные работы. Отдельно хочу отметить строительство моста на автомобильной дороге при подъезде к Костанаю стоимостью 4,4 млрд тенге. Данный объект имеет социальную направленность, целью является обеспечение безаварийного проезда через р. Тобол во время весенних паводков и доведение технических характеристик подходов к мосту до II технической категории. Кроме того, в последнее время при увеличении застройки в городе Тобыле, по данному мосту значительно возросло движение автотранспорта. В текущем году на реализацию проекта было выделено 2,7 млрд тенге. Проект планируется завершить в конце текущего года»,- отметил аким области.

Реализация намеченных планов, как уверены в акимате, позволит увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии до 78%.