Более 35 млн тенге собрали в помощь детям-сиротам в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На средства от благотворительного балла обновлена материально-техническая база КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Семей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города..

В рамках праздничного мероприятия было собрано более 35 миллионов тенге в помощь центрам поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в области Абай. Эти средства пошли на укрепление материально-технической базы центров.

В частности, в КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Семей» управления образования области Абай на приобретение дезинфекционной камеры, бытовой техники, посуды и мягкой мебели выделено 10 миллионов тенге. 20 июля 2023 года оборудование и мебель были полностью доставлены.

Кухонной техникой были оснащены 4 комнаты центра. Именно здесь дети могут научиться основным навыкам приготовления еды. Также была приобретена необходимая мебель для комнаты отдыха.

На сегодняшний день в Центре поддержки находятся 79 воспитанников.