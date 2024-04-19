Более 35 мероприятий пройдут в рамках Года казахстанского туризма в Китае

В рамках Года туризма Казахстан совместно с китайскими партнерами планирует провести более 35 различных мероприятий в городах и провинциях Китая. Об этом сегодня в Пекине в ходе брифинга сообщил Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, передает собственный корреспондент Kazinform.

— В целом в рамках Года туризма Казахстан совместно с китайскими партнерами планирует провести более 35 различных мероприятий в городах и провинциях Китая, среди них туристические роуд-шоу городов и областей Казахстана, пресс-туры для блогеров и представителей СМИ, форумы и концерты, а также участие в крупных международных туристических мероприятиях на территории Китая, — сказал Ш. Нурышев.

Он проинформировал, что по итогам прошлого года туристический поток китайских туристов в Казахстан составил 217 тысяч человек. Прирост по сравнению с 2022 годом увеличился в 13 раз.

Напомним, что 29 марта в Пекине состоялось церемония открытия «Года туризма Казахстана в Китае». В преддверии торжественного мероприятия в китайской столице прошел форум по туризму и инвестициям, в ходе которого была организована туристическая ярмарка всех областей Казахстана.

С ноября 2023 года между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим.

О новых трендах на китайском рынке выездного туризма, перспективах сотрудничества между Казахстаном и Китаем в этой сфере, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

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