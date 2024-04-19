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    13:23, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 35 мероприятий пройдут в рамках Года казахстанского туризма в Китае

    Более 35 мероприятий пройдут в рамках Года казахстанского туризма в Китае
    Фото: Руслан Сулейменов / Kazinform

    В рамках Года туризма Казахстан совместно с китайскими партнерами планирует провести более 35 различных мероприятий в городах и провинциях Китая. Об этом сегодня в Пекине в ходе брифинга сообщил Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — В целом в рамках Года туризма Казахстан совместно с китайскими партнерами планирует провести более 35 различных мероприятий в городах и провинциях Китая, среди них туристические роуд-шоу городов и областей Казахстана, пресс-туры для блогеров и представителей СМИ, форумы и концерты, а также участие в крупных международных туристических мероприятиях на территории Китая, — сказал Ш. Нурышев.

    Он проинформировал, что по итогам прошлого года туристический поток китайских туристов в Казахстан составил 217 тысяч человек. Прирост по сравнению с 2022 годом увеличился в 13 раз.

    Напомним, что 29 марта в Пекине состоялось церемония открытия «Года туризма Казахстана в Китае». В преддверии торжественного мероприятия в китайской столице прошел форум по туризму и инвестициям, в ходе которого была организована туристическая ярмарка всех областей Казахстана.

    С ноября 2023 года между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим.

    О новых трендах на китайском рынке выездного туризма, перспективах сотрудничества между Казахстаном и Китаем в этой сфере, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform. 

    Топ-20 туристических достопримечательностей презентовал Казахстан в Китае.

    Теги:
    Туризм Казахстан Китай Посольство РК Международные отношения
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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