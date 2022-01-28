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Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС

28 Января 2022 10:47
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Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года увеличены размеры трех социальных выплат из Государственного фонда социального страхования . Эта мера коснулась 347,7 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

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«Согласно постановлению Правительства РК № 820 от 17.11.2021 г. в целях сохранения покупательской способности с 1 января т.г. на 5% повышены размеры ежемесячных социальных выплат из ГФСС на случай утраты трудоспособности (75 130 получателей) и на случай потери кормильца (52 096 получателей). Данные выплаты являются долгосрочными, поскольку они могут выплачиваться на протяжении нескольких лет: на случай утраты трудоспособности – пока человек не восстановит трудоспособность либо не достигнет пенсионного возраста; на случай потери кормильца – осуществляется детям до достижения совершеннолетия и студентам очной формы обучения до 23 лет», - сообщили в Минтруда.

Как отметили в ведомстве, получатели вышеуказанных выплат также получают аналогичные государственные социальные пособия за счет бюджетных средств.

Также с 1 января т.г., в этой связи с увеличением размера МРП, повышены размеры ежемесячной социальной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года. Эта мера коснулась 220 462 получателей.

«Размер вышеуказанной соцвыплаты составляет 40% от среднего дохода за последние 2 года до даты рождения ребенка. При этом минимальный размер этой соцвыплаты не может быть меньше размера ежемесячного государственного пособия, установленного в зависимости от очередности рожденного ребенка в соответствии с законом «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» с дополнительным исчислением обязательных пенсионных взносов, подлежащих удержанию. Повышение размеров всех вышеуказанных социальных выплат осуществлено за счет активов ГФСС. Таким образом, защищены интересы работающего населения в получении дополнительной формы социального обеспечения», - дополнили в Минтруда.


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#Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество   #Соцвыплаты  
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