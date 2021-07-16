Более 347 тысяч человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 347,4 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

253,6 тыс. человек были трудоустроены, из них 141,5 тыс. – на постоянную работу.

В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 12 тыс. человек.

Для открытия своего дела более 3,6 тыс. человек получили льготные микрокредиты, а 15 тыс. – безвозмездные государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 126,7 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 15,3 тыс.; на молодежную практику – 11,3 тыс.; на общественные работы – 100,1 тыс.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 967 семей или 3 102 человека, из которых 1 346 человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 906 человек трудоустроены на постоянные рабочие места и 60 человек заняты предпринимательской деятельностью.

Напомним, в 2020 году участниками госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.