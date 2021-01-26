Более 340 кг наркотиков изъято с начала года в регионах Казахстана
Общий вес изъятых наркотических средств составил более 340 кг, из которых около 77 кг гашиша и 600 граммов героина.
Так, в Актюбинской области совместно с отрядом специального назначения «Беркут» Национальной гвардии МВД РК пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся длительное время перевозкой, хранением и сбытом наркотических веществ «марихуана» и «гашиш».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в автомашинах, на которых передвигались задержанные, и с адресов мест их проживания изъято около 180 кг марихуаны и около 10 кг гашиша. В Жамбылской и Костанайской областях полицейскими задержаны местные жители, у которых изъят гашиш.
В результате у 49-летнего жителя села Алгабас ВКО обнаружено около 25 кг высушенной марихуаны, а у жителя города Шу - 10 кг высушенной марихуаны и 17,5 кг ее семян. Сотрудники батальона патрульной полиции совместно с наркополицейскими Жамбылской области остановили автомашину на 260-м километре автодороги «Западная Европа – Западный Китай» под управлением жителя Алматы. При проведении обыска легковой автомашины в багажнике обнаружены две хозяйственные сумки, где находилось 48 кг гашиша.
В числе крупных задержаний следует отметить изъятие 570 граммов героина у ранее судимого жителя села Кордай.
В Усть-Каменогорске пресечен канал поставки синтетических наркотиков, реализуемых посредством применения информационных ресурсов, где 20-летняя жительница областного центра занималась фасовкой и сбытом путем закладок.
В ходе обыска по месту ее жительства изъяты приспособления для фасовки и взвешивания психотропных веществ, а именно электронные весы, пакетики, мерная ложка и посуда, изоленты разного цвета, рулоны фольги, а также 53 полимерных пакета с психотропным веществом, вес которых составил более 200 граммов.